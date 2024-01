Οι Μιλγουόκι Μπακς δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντεζούντε Μάρεϊ από τους Ατλάντα Χοκς.

Οι κινήσεις των Μιλγουόκι Μπακς δεν φαίνεται να σταμάτησαν στην απόκτηση του Ντέμιαν Λίλαρντ. Τουλάχιστον η πρόθεση της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο υπάρχει. Η κατάληξη θα δείξει που ακριβώς θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος.

Σύμφωνα με το ΤΝΤ, οι Μπακς δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον Ντεζούντε Μάρεϊ των Ατλάντα Χοκς! Είναι δεδομένο πως ένα trade για τον άλλοτε παίκτη των Σαν Αντόνιο Σπερς δεν θα είναι εύκολο. Επίσης, το δείκτη ανεβάζει και το γεγονός ότι πολλές ομάδες θέλουν τον Αμερικανό γκαρντ στο ρόστερ τους, ανάμεσά τους οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι έχουν κάνει προκαταρκτικές συζητήσεις.

Τη φετινή σεζόν, ο Μάρεϊ έχει αγωνιστεί σε 40 αγώνες με 21 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι τη σεζόν 2027-2028, με την ανανέωση της τελευταίας να είναι δική του επιλογή.

