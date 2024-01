Ο Μπρους Μπράουν, το νέο απόκτημα των Τορόντο Ράπτορς, χρειάστηκε να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πάρει το αγαπημένο του Νο11.

Ο Μπρους Μπράουν πήρε το πρωτάθλημα με τους Ντένβερ Νάγκετς και έφυγε για άλλες πολιτείες. Μόνο που οι Ιντιάνα Πέισερς τον συμπεριέλαβαν στο πακέτο για την ανταλλαγή του Πασκάλ Σιάκαμ.

Και ο Μπράουν αναγκάστηκε να αλλάξει για άλλη μία φορά πόλη και φανέλα. Μόνο που στους Καναδούς ο αγαπημένος του αριθμός, το 11 άνηκε σε κάποιον άλλον.

Ο Μπράουν έβαλε τα μεγάλα μέσα, αφού ο κάτοχος του 11 ήταν ο αδερφός του παλιού του συμπαίκτη στους Νάγκετς, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ο Τζοντάι!

Ρώτησε τον Μάικλ Πόρτερ, αν ο αδερφός του θα μπορούσε να δελεαστεί με κάποιο τίμημα για να του δώσει το 11. Και εκείνος του απάντησε πως «ναι».

Τελικά, η συμφωνία έκλεισε στις 10.000 δολάρια, με τα χρήματα να καταλήγουν στον Τζοντάι Πόρτερ και το Νο11 στον Μπράουν.

Bruce Brown said he reached out to his former Nuggets teammate Michael Porter Jr. to ask if brother Jontay would be willing to give up jersey No. 11. “I make enough to try to bribe him a little bit”



How much did it cost? “$10K”



“I thought he was going to ask for more.”