Οι Ιντιάνα Πέισερς προσφέρουν στους Τορόντο Ράπτορς δύο παίκτες και τρία πικ πρώτου γύρου ώστε να κάνουν δικό τους τον Πασκάλ Σιάκαμ.

Μία αρκετά δυνατή μεταγραφική κίνηση πάνε να ολοκληρώσουν οι Ιντιάνα Πέισερς καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πασκάλ Σιάκαμ, ο οποίος θα προστεθεί σε ένα ήδη αρκετά καλό ρόστερ, μαζί με τον Χαλιμπέρτον και τον Μάικλ Στέρλινγκ.

Για να τον κάνουν δικό τους προσφέρουν τους Μπρους Μπράουν και Τζόρνταν Νουόρα μαζί μάλιστα με τρία πικ πρώτου γύρου ενώ στο trade συμμετέχουν και οι Πέλικανς που θα δώσουν τον Κίρα Λιούις στους Ράπτορς.

Pacers are sending Bruce Brown, Jordan Nwora and three first-round picks to Toronto for Pascal Siakam, per @wojespn



Pelicans are involved as a third team, sending Kira Lewis to the Raptors pic.twitter.com/teh8fj1ZZE