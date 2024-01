Ο Άντονι Έντουαρντς πρόσφερε ίσως το κορυφαίο στιγμιότυπο της βραδιάς του NBA, κάνοντας alley oop στον εαυτό του.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους, επικρατώντας των Μέμφις Γκρίζλις με 118-103, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο το νικηφόρο τους σερί, έχοντας σε καλή ημέρα τον Άντονι Έντουαρντς.

Πέρα από το γεγονός ότι ο ίδιος ηγήθηκε της επιθετικής λειτουργίας των νικητών, στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου προσέφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα τόσο τις βραδιάς όσο και γενικότερα της φετινής σεζόν έως τώρα, καρφώνοντας εμφατικά μετά από alley oop που έκανε στον εαυτό του!

ANT OFF THE BACKBOARD TO HIMSELF 😳



Grizzlies-Timberwolves | Live on TNT pic.twitter.com/WfRqD4SlUz