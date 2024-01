Η ψηφοφορία για το All Star Game του NBA συνεχίζεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει σταθερά πρώτος και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ακολουθεί.

Λίγες εβδομάδες έχουν μείνει για τη μεγάλη γιορτή του αμερικάνικου μπάσκετ και το διήμερο του All Star Game του NBA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου, στην Ιντιανάπολις και την έδρα τον Ιντιάνα Πέισερς.

Πρώτος σε ψήφους παραμένει σταθερά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που «σέρνει τον χορό» με 4.309.630 ψήφους, έχοντας ακριβώς από πίσω τον «βασιλιά». Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας με 3.938.571.

Στις δεύτερες θέσεις ανατολής και δύσης αντίστοιχα βρίσκονται οι Τζοέλ Εμπίντ και Νίκολα Γιόκιτς με 3.721.002 και 3.498.250 αντίστοιχα.

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo finish as leaders in the NBA’s final 2023-24 All-Star fan returns; voting ends Saturday: pic.twitter.com/Mlp2PWR6cD