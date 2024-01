Η αναμέτρηση του NBA ανάμεσα στους Γουόριορς και τους Μάβερικς αναβλήθηκε εξαιτίας του πρόσφατου θανάτου του βοηθού προπονητή του Κερ, Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το NBA και ειδικότερα η ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, μετά τον θάνατο του Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς, βοηθό προπονητή του Στιβ Κερ τα τελευταία 3 χρόνια.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης το NBA ανέβαλε και άλλη αναμέτρηση της ομάδας από το Σαν Φρανσίσκο, αυτή τη φορά τον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο 46χρονος Σέρβος τεχνικός μπήκε στο νοσοκομείο μετά από καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια δείπνου, χωρίς όμως να τα καταφέρει και άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

