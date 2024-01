Η ανταλλαγή του Πασκάλ Σιάκαμ στους Ιντιάνα Πέισερς ολοκληρώθηκε, με τον Καμερουνέζο να παίρνει τον αριθμό 42 και στη νέα του ομάδα.

Το deal για τον Πασκάλ Σιάκαμ είναι επίσημο. Με τους Ιντιάνα Πέισερς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Καμερουνέζου σέντερ και τους Τορόντο Ράπτορς να επισημοποιούν την προσθήκη του Μπρους Μπράουν, του Κίρα Λιούις Τζούνιορ και του Τζόρνταν Νουόρα.

«Κάθε παίκτης που θα έρχεται στους Πέισερς θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί σε μία κατάσταση να αλλάξει τη ζωή και την καριέρα του», είπε ο προπονητής της ομάδας, Ρικ Καρλάιλ. Ο οποίος είδε να μπαίνει στη... μηχανή των Πέισερς ένας παίκτης με 22.2 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ.

