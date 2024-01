Ο Τζέι Κράουντερ επιστρέφει στο ροτέισον των Μιλγουόκι Μπακς, δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα εμφανιστούν ενισχυμένοι στην αναμέτρηση με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (ξημερώματα Τετάρτης 18/1), αφού ο Τζέι Κράουντερ επιστρέφει.

Ο έμπειρος φόργουορντ απουσίασε για σχεδόν εννιά εβδομάδες, λόγω επέμβασης στους κοιλιακούς και πλέον είναι έτοιμος να δώσει άλλη μία σημαντική λύση στον Έιντριαν Γκρίφιν, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, όπου το Μιλγουόκι... πονάει.

Τη φετινή σεζόν, πριν τον τραυματισμό του, ο Κράουντερ μέτρησε 8.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ σε μόλις 9 αγώνες με τους Μπακς.

Milwaukee Bucks forward Jae Crowder – out for last two months with core muscle surgery – has been cleared to return to the lineup Wednesday vs. the Cavaliers in Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium. Crowder is among Bucks leaders in minutes per game, impacting both ends. pic.twitter.com/WZlvD7hGEg