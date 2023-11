Οι Μιλγουόκι Μπακς θα στερηθούν τον Τζέι Κράουντερ για τους επόμενους δύο μήνες, με τον Αμερικανό φόργουορντ να υποβάλλεται σε επέμβαση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δέχτηκαν ένα σημαντικό πλήγμα με τον τραυματισμό του Τζέι Κράουντερ. Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ματς απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ και η διάγνωση αναφέρει πως υπέστη ρήξη στον αριστερό προσαγωγό και στην κοιλιακή χώρα.

Ο Κράουντερ πρόκειται να χειρουργηθεί στις επόμενες ώρες και ο χρόνος της απουσίας του υπολογίζεται στους δύο μήνες! Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος μετά την έλευση του 2024.

Ο 33χρονος φόργουορντ έδινε μία αμυντική προσέγγιση στους Μπακς, οι οποίοι τη φετινή σεζόν βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις 30 ομάδες του ΝΒΑ στο αμυντικό κομμάτι. Και η απουσία του θα επιβαρύνει και άλλο το κομμάτι της άμυνας.

Φέτος πρόλαβε να αγωνιστεί σε εννιά αγώνες, έχοντας 8.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ σούταρε με 51.6% στα τρίποντα (16/31).

Jae Crowder suffered a left groin injury Saturday at Orlando. He underwent testing and further evaluation today by Dr. Bob Meyers in Philadelphia and was diagnosed with a left adductor and abdominal tear. He will undergo surgery tomorrow and be sidelined for approx. eight weeks.