Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν καταφέρει οι Ντιτρόιτ Πίστονς τη φετινή χρονιά, με τον Μόντι Γουίλιαμς να απορεί όταν είδε τους Χέις και Στιούαρτ να πασάρουν ο ένας στον άλλον κάνοντας δύο φορές την επαναφορά.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς τη φετινή σεζόν έχουν γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους. Μέχρι που στην αναμέτρηση απέναντι στους Ρόκετς κατάφεραν να βρουν έναν ακόμα και να πιάσουν θέση στα bloopers της σεζόν.

Οι Πίστονς που έτρεξαν το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στην ιστορία του NBA, είδαν τους Κίλιαν Χέις και Αϊζάια Στιούαρτ να πασάρουν την μπάλα ο ένας στον άλλον. Ποιο είναι το πρόβλημα; Έκαναν και οι δύο επαναφορά για τον συμπαίκτη τους.

Πρώτα ο Χέις έβαλε την μπάλα στο παρκέ με πάσα για τον Στιούαρτ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εκείνος βγήκε από τις γραμμές, για να ξανακάνει την επαναφορά. Φυσικά οι διαιτητές σφύριξαν την παράβαση με τον Μόντι Γουίλιαμς να μην πιστεύει στα μάτια του.

Η επική αντίδραση του προπονητή των Πίστονς είναι ό,τι χρειάζεται κανείς να ξέρει για την παραπάνω φάση.

The Pistons coaches couldn't believe this turnover 😅 pic.twitter.com/K1wraxgQUZ