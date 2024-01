Ο Έρικ Σποέλστρα με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα πάρει από τους Χιτ, θα πληρώνεται καλύτερα από το 77% των παικτών της λίγκας.

Ο Έρικ Σπόελστρα θα είναι κάτι σαν ισόβιος προπονητής των Χιτ. Ο Πατ Ράιλι, πρόεδρος των Χιτ αποφάσισε να δώσει στον 53χρονο προπονητή επέκταση οκτώ ετών, έναντι 120 εκατομμυρίων δολαρίων και αυτή είναι η πιο πλουσιοπάροχη συμφωνία για έναν προπονητή στη Βόρεια Αμερική. Έτσι δένει τον άνθρωπο που οδήγησε την ομάδα στο πρωτάθλημα του 2012 και του 2013 μαζί με τους ΛεΜπρόν, Γουέιντ και Μπος. Μάλιστα στον Coach Spo υποκλίθηκε και ο ΛεΜπρόν.

Με τον μισθό που θα παίρνει, ο Σποέλστρα θα αμείβεται καλύτερα από 367 παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως θα παίρνει παραπάνω χρήματα από το 77% των παικτών του ΝΒΑ. Φοβερό για τον άνθρωπο που ξεκίνησε σαν video coordinator στο Μαϊάμι και μέσω της δουλειάς του, θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων προπονητών της λίγκας.

Erik Spoelstra is about to get paid more than 367 PLAYERS are currently earning!



