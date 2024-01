Ο Έρικ Σπόελστρα θα μείνει για πάντα στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ. Ή έστω μέχρι να σωθούν τα 120 εκατομμύρια δολάρια της αμοιβής του για την επέκταση των 8 ετών, της πιο πλουσιοπάροχης συμφωνίας για έναν προπονητή στη Βόρεια Αμερική.

Ο Ερικ Σπόελστρα βρίσκεται στον πάγκο των Μαϊάμι Χιτ από το (μακρινό πλέον) 2008. Τότε είχε κληθεί να πάρει τα ηνία από τον θρυλικό Πατ Ράιλι. Και ενώ ήταν στην ομάδα, ως ο άνθρωπος των βίντεο από το 1995!

Οι δυο τους συνεχίζουν ως ένα αχώριστο δίδυμο. Ο Σπόελστρα είναι ο προπονητής, ο Ράιλι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα. Ο απολογισμός τους (από το 2008 μέχρι σήμερα), εντυπωσιακός με δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ και έξι παρουσίες στους τελικούς του ΝΒΑ!

Πλέον, ο Ράιλι, ως πρόεδρος των Χιτ αποφάσισε να δώσει στον 53χρονο προπονητή επέκταση οκτώ ετών, έναντι 120 εκατομμυρίων δολαρίων!

Βρίσκεται στη 2η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών του ΝΒΑ, πίσω από τα 19 εκατομμύρια δολάρια του Γκρεγκ Πόποβιτς, ωστόσο η έκταση της νέας συμφωνίας του, καθιστά τον κόουτς των Χιτ αυτόν με την πλέον πλουσιοπάροχη συμφωνία για προπονητή, στη Βόρεια Αμερική!

Στον πάγκο των Χιτ μετράει 704 νίκες και βρίσκεται στην 20ή θέση ανάμεσα σε όλους τους προπονητές του ΝΒΑ, ενώ στα play-offs, με 109 νίκες, κυνηγάει μόνο τον θρυλικό Πόποβιτς, ο οποίος βρίσκεται στο λυκόφως της καριέρας του.

ESPN Sources: Miami Heat coach Erik Spoelstra’s contract extension includes the most committed coaching money in history: eight-years, $120-plus million. pic.twitter.com/S7cX4a3gwW