Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση αλλά ο κομισάριος του NBA του άλλαξε γνώμη.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μετράει πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ του NBA μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί από τη διοργανώτρια αρχή εξαιτίας των επεισοδίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, στα οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο ίδιος όπως αποκάλυψε, σκέφτηκε πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση καθώς ένιωθε ότι όλα όσα συμβαίνουν ήταν πολύ βαριά αλλά ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ κατάφερε να του αλλάξει γνώμη!

«Του είπα, "Άνταμ αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για μένα. ... αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Σκέφτομαι να αποσυρθώ". Και ο Άνταμ είπε, "Παίρνεις μια πολύ βιαστική απόφαση και δεν θα σε αφήσω να το κάνεις αυτό". Είχαμε μια μακρά, υπέροχη συνομιλία, πολύ χρήσιμη για μένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίζω σε ένα πρωτάθλημα με έναν κομισάριο όπως ο Άνταμ που θέλει περισσότερο να σε βοηθήσει παρά να σε πληγώσει, να σε βοηθήσει παρά να σε τιμωρήσει. Είναι περισσότερο εκεί για τους παίκτες»

In a new edition of the Draymond Green Show, Golden State’s star suggests that Adam Silver talked him out of retirement: “I told him, ‘Adam this is too much for me…It’s all becoming too much for me – and I’m going to retire.’” Story on ESPN: https://t.co/He2qlfALBs