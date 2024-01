Μπακς: Τέλος οι Μπόλντεν και Γουίγκιντον

Παρελθόν από τους Μπακς αποτελούν οι Μπόλντεν και Γουίγκιντον.

Οι Χιούστον Ρόκετς (18-16) καθάρισαν τους Μιλγουόκι Μπακς (25-11) με 112-108 παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που πάλευε μόνος του με 48 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Λίγες ώρες μετά τα ελάφια προχώρησαν σε ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Το Μιλγουόκι ανακοίνωσε την αποδέσμευση των Μάρκες Μπόλντεν και Λιντέλ Γουίγκιντον. Φυσικά οι συγκεκριμένοι παίκτες ήταν συμπληρωματικοί στο δυναμικό των ελαφιών, αφο[υ δεν αγωνίστηκαν σε ματς. Είχαν υπογράψει two-way συμβόλαια και ειχαν κάποιες συμμετοχές στη θυγατρική ομάδα των Μπακς, τους Ουισκόνσιν Herd, στην G-League.

H ανακοίνωση των Μπακς

We have requested waivers on Marques Bolden and Lindell Wigginton.https://t.co/AujvRJkI9k