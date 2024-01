Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στο TOP 10 του ΝΒΑ ως συνήθως.

Aπολαυστικό για άλλη μια φορά το ΤΟP 10 του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να λείπει με το γκολ-φάουλ του μετά την εντυπωσιακή ασίστ του Λίλαρντ. Στο Νο.3 συναντάμε τον Χαλιμπέρτον και τη μαγική του πάσα κόντρα στους Μπακς. Μια θέση παραπάνω βρίσκεται ο Ρέτζι Τζάκσον και το φοβερό του lay up, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η no look ασίστ του Κλάρκσον για το κάρφωμα του Νταν.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις της βραδιάς