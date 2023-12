Ο... Γολγοθάς του Γκέιμπ Βίνσεντ στους Λος Άντζελες Λέικερς έχει άλλη μία ανηφόρα, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα απουσιάσει για τουλάχιστον 8 εβδομάδες.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ αποκτήθηκε με τυμπανοκρουσίες και όχι άδικα το καλοκαίρι. Θα αποτελούσε μία εξαιρετική προσθήκη για τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από μία καταπληκτική σεζόν με τους Μαϊάμι Χιτ, όπου έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.

Μόνο που η παρουσία στην Καλιφόρνια μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με τον χαρακτηρισμό... απουσία. Ο άλλοτε γκαρντ των Χιτ υποβλήθηκε σε επέμβαση για να διορθώσει ένα πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο.

Και σε οκτώ εβδομάδες αναμένεται να επανεξεταστεί από τους γιατρούς των Λέικερς, για να διαπιστώσουν πόσο καιρό επιπλέον θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Τη φετινή σεζόν έχει προλάβει να αγωνιστεί σε πέντε αγώνες (5.4 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε μέσο όρο), με την τελευταία εμφάνιση να καταγράφεται στις 20 Δεκεμβρίου απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.

OFFICIAL: Gabe Vincent underwent a successful arthroscopic surgical procedure on his left knee today. Vincent will be re-evaluated by Lakers team doctors in approximately eight weeks.