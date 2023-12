Ο Ντρέιμοντ Γκριν συνεχίζει τις ψυχοθεραπείες, ενώ συμμετέχει και σε συναντήσεις με την ομάδα των Γουόριορς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν κατάφερε για μία ακόμη φορά να προκαλέσει ντόρο στο NBA, όταν έριξε μπουνιά στο πρόσωπο του Γιουσούφ Νούρκιτς στο ματς των Γουόριορς με τους Σανς.

Η διοργανώτρια δεν του χαρίστηκε και του επέβαλε ποινή αποκλεισμού επ' αόριστον, ενώ ο Ντρέιμοντ από τις 18 Δεκέμβρη ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και αναμένεται να είναι εκτός τουλάχιστον μέχρι τις 7 Γενάρη.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, πέρα από τις ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συμμετέχει σε διαδικτυακές συναντήσεις που περιλαμβάνουν αξιωματούχους της ομάδας, του NBA και του NBPA που έχουν σχεδιαστεί για να καταγράφουν την πρόοδό του προς την αποκατάσταση.



