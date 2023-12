Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Τζοέλ Εμπίντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ εξαιτίας τραυματισμού.

Στο μεγάλο ματς των Χριστουγέννων του NBA, κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους, έναν από τους βασικότερους παίκτες της ομάδας, τον Τζοέλ Εμπίντ ο οποίος τραυματίστηκε στον αγών με τους Τορόντο Ράπττορς.

Πιο συγκεκριμένα, ο MVP της περασμένης σεζόν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο την ομάδα από τον Καναδά, υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, με τον ίδιο μάλιστα να συνεχίζει να παίζει, επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο το πόδι του.

Ο 29χρονος ψηλός, τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο 35 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 2,8 ριμπάουντ και μοιράζει 6 ασίστ σε 34,2 λεπτά συμμετοχής σε συνολικά 25 αγώνες φέτος, ενώ οι Σϊξερς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 20-8 και την τρίτη θέση της Ανατολής.

Embiid did not travel to Miami and will miss Monday's Christmas Day game vs. Heat, source says. He is undergoing daily treatment and his status is undetermined for Wednesday in Orlando. https://t.co/ltsI0Aka1a