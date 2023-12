Μπάσκετ και... άλογα είναι οι δύο μεγάλες αγάπες του Νίκολα Γιόκιτς, που προσπαθεί συνεχώς να βρει χρόνο για το δεύτερο, όπως απέδειξε και στη βόλτα του στη Νέα Υόρκη.

Οι Ντένβερ Νάγκετς βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν τους Μπρούκλιν Νετς τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/12 - 2:30), ωστόσο ο Νίκολα Γιόκιτς βρήκε λίγο χρόνο να ξεκλέψει για την αγαπημένη του ασχολία. Τα άλογα δηλαδή και τις ιπποδρομίες.

Ο Σέρβος σταρ άλλωστε είναι γνωστό πως λατρεύει τα άλογα, έχοντας τα δικά του στην πατρίδα του και συχνά-πυκνά έχει γίνει viral για τη συγκεκριμένη του αγάπη.

Τώρα που δε βρίσκεται στη Σερβία έχει γίνει ένας απλός θεατής, αφού πήγε στο Yonkers Raceway για να δει από κοντά ιπποδρομίας. Μάλιστα το συγκεκριμένο μέρος όπως μεταφέρουν οι Αμερικανοί, απέχει περίπου μισή ώρα από το Barclays Center, με τον Γιόκιτς να περνάει πρωτίστως καλά όπως αυτός θέλει, βάζοντας για λίγο σε δεύτερη μοίρα το μπάσκετ.

Yonkers Raceway where Nikola Jokic watched horse races tonight is 30+ minutes away from Barclays Center. With New York traffic, it's not like it was right around the corner on a cold, New York night.



For the love of the game. pic.twitter.com/CZ9stfGSBs