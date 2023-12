Όταν ο Ντέμιαν Λίλαρντ πετυχαίνει 30 ή και περισσότερους πόντους, οι Μιλγουόκι Μπακς μετρούν 10 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το μεγάλο trade του καλοκαιριού που έφερε τον Ντέμιαν Λίλαρντ στο Γουινσκόνσιν για λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς έκρυβε μέσα ένα μεγάλο ερώτημα για τους αντιπάλους. Πώς θα σταματήσουν το δίδυμο Λίλαρντ και Γιάννη;

Και ο Λίλαρντ αποδεικνύει συχνά-πυκνά πόσο χρήσιμος είναι επιθετικά, αφού στις δικές του καλές βραδιές, οι Μπακς δε χάνουν. Και οι καλές βραδιές του τον Δεκέμβριο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με τον ίδιο να σκοράρει 40 πόντους απέναντι στους Σπερς, κάνοντας και το δικό του προσωπικό ρεκόρ όταν ξεπέρασε τους 20.000 πόντους.

Τι σημαίνει Λίλαρντ on fire για τους Μπακς; Αυτομάτως θετικό αποτέλεσμα. Όπως σημειώνει και το statmuse, τα «ελάφια» δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα παιχνίδι που ο Dame έχει πετύχει 30 ή περισσότερους πόντους. Το Μιλγουόκι έχει 10-0 στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις και παρά τα προβλήματα στην άμυνα που παρουσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν η επίθεση λειτουργεί στην εντέλεια αυτά... κρύβονται.

Ο Ντέιμ έχει αρχίσει να πιάνει ρυθμό και νούμερα στην επίθεση, κάτι που αυτομάτως δημιουργεί χώρους για τον Γιάννη. Με 26.3 πόντους ανά αγώνα, 7.0 ασίστ και 46.6% τρίποντο τον Δεκέμβριο, ο Λίλαρντ αποτελεί έναν πόλο που οι Μπακς δεν είχαν στην επίθεσή τους. Και όσο προστίθεται και ο Μίντλετον στην εξίσωση, με τη σταδιακή του ένταξη, το γήπεδο ολοένα και μεγαλώνει για να γίνει πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπισή τους από τους αντιπάλους.

