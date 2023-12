Ο Ντέμιαν Λίλαρντ πετάει... φωτιές από το τρίποντο και έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά του με τους Μπακς τον μήνα Δεκέμβριο και πλέον κοιτάζει προς το ρεκόρ του Στεφ Κάρι.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Ντέμιαν Λίλαρντ τόνισε ότι οι Μπακς δε βρίσκονται ούτε καν στο μισό από αυτό που θα παίξουν όταν πρέπει. Αν θα δικαιωθεί ή όχι θα το δείξει η ιστορία. Το μόνο που είναι σίγουρο όμως για έναν από τους καλύτερους closer, έχει να κάνει με το δικαίωμα του χρόνου που ζητάει ο ίδιος αλλά και η ομάδα.

Μέχρι να βρεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και τους υπόλοιπους των Μπακς, υπό την καθοδήγηση του Έιντριαν Γκρίφιν πλέον, θα χρειαστεί καιρός. Και τα προβλήματα στην άμυνα υπάρχουν και παραμένουν εμφανή, αλλά η επίθεση έχει να κάνει με τις… συνήθειες που αναφέρει πολλές φορές ο Γιάννης στις δηλώσεις του.

Έτσι και ο Λίλαρντ βρίσκει σιγά σιγά τις δικές του συνήθειες. Όσο περνάει ο καιρός τόσο θα γίνεται καλύτερος με τους Μπακς, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα νούμερά του. Ο Αντετοκούνμπο άλλωστε τόνισε πως τον θέλει η ομάδα πιο επιθετικό, γιατί τους κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Όπως ακριβώς έκανε δηλαδή ο Λίλαρντ απέναντι στους Πίστονς, σκοράροντας 39 πόντους με 5/8 από την περίμετρο.

Ο Λίλαρντ μπαίνοντας στον Δεκέμβριο έχει βρει το χέρι του χωρίς να κάνει έκπτωση στις προσπάθειες που παίρνει. Το 33.6% από το τρίποντο που μέτρησε τον περασμένο μήνα σε 14 παιχνίδια, έχει γίνει πλέον 44.2%. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η διαφορά είναι τεράστια παρότι μιλάμε για δείγμα με ακριβώς τα μισά παιχνίδια. Ακόμα και να ισορροπήσει κάπως προς τα κάτω, δύσκολα θα πέσει τόσο χαμηλά. Όταν ο Λίλαρντ σουτάρει με 40% από το τρίποντο όλα γίνονται πιο εύκολα. Όταν σουτάρει με 44.2% τότε δε γίνονται απλώς εύκολα αλλά… τρομακτικά για τους αντιπάλους.

Ο Dame σκοράρει 3.8 τρίποντα ανά αγώνα σε 8.7 προσπάθειες μέσα στον Δεκέμβριο και είναι συνυπεύθυνος στα νούμερα που παράγει ο Γιάννης αυτόν τον καιρό, ανοίγοντάς του το γήπεδο με την επιθετική του απειλή.

Λίγη ώρα μετά την αναμέτρηση των Μπακς με τους Ρόκετς, ήρθε αυτήν των Γουόριορς που χρειάστηκε να υπερκεράσουν το εμπόδιο των Μπλέιζερς με τον Κάρι παντελώς άστοχο. Ο Στεφ μετά από 268 παιχνίδια και 1.886 μέρες δεν ευστόχησε σε κανένα τρίποντο, σταματώντας έτσι αυτό το μυθικό σερί που έχτιζε.

Ποιος είναι ο πρώτος μεταξύ των παικτών που έχει ενεργό σερί; Μα φυσικά ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ο σταρ των Μπακς μετράει πλέον 101 παιχνίδια στα οποία έχει ευστοχήσει σε τουλάχιστον ένα τρίποντο και συνεχίζει την καταμέτρηση. Το ρεκόρ του Κάρι είναι μακριά ακόμα αλλά… ποτέ δεν ξέρεις. Πίσω από τον Λίλαρντ έρχονται οι Καμ Τζόνσον, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάικ Κόνλεϊ και Κέβιν Ντουράντ, οι οποίοι όμως απέχουν παρασάγγας.

Stephen Curry's streak of consecutive regular-season games with a made 3-pointer snapped tonight in Portland at 268. You could stack the next five shooters on top of each other and Steph's streak was longer lol pic.twitter.com/o5gFk9lvte