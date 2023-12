H τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τα καμώματα του Ντρέιμοντ Γκριν ήταν η μπουνιά στο πρόσωπο του Γιουσούφ Νούρκιτς και ο φόργουορντ των Γουόριορς ξεκίνησε ψυχοθεραπεία, μένοντας εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν κατάφερε για μία ακόμη φορά να προκαλέσει ντόρο στο NBA. Ο ίδιος ήταν πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα σκηνικό βίας εντός παρκέ, όπου και έριξε μπουνιά στο πρόσωπο του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Οι διαιτητές τον απέβαλλαν αμέσως ενώ ακόμα και η διοργανώτρια αρχή αυτή τη φορά δεν του χαρίστηκε και του επέβαλε ποινή αποκλεισμού επ' αόριστον. Μάλιστα ο Ρούντι Γκομπέρ ανέφερε ότι τον συμπονεί, εξηγώντας πως «δεν είναι καλά μέσα του και υποφέρει».

Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Στιβ Κερ: «Πρέπει να βοηθήσουμε τον Ντρέιμοντ. Αυτόν που πήγε να πνίξει τον Ρούντι. Αυτόν που γρονθοκόπησε τον Πουλ πέρσι, αυτόν ο τύπος χρειάζεται να αλλάξει...».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Σαμς Τσαράνια, ο Γκριν ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και αναμένεται να χάσει τουλάχιστον τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Warriors' four-time NBA champion Draymond Green has started counseling process and is expected to remain sidelined via suspension for at least the next three weeks, sources say.



