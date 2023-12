Στιβ Κερ για τον Γκριν: «Χρειάζεται βοήθεια αυτός που χτύπησε τον Πουλ και πήγε να πνίξει τον Γκομπέρ»

Ο Στιβ Κερ μίλησε για τον Ντρέιμοντ Γκριν και τη νέα τιμωρία που του επιβλήθηκε. Και όσα είπε, απεικονίζουν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Αμερικανός φόργουορντ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν βρίσκεται επ' αόριστον εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Στην πιο ασαφή και μία από τις πιο βαριές τιμωρίες που μπορεί να έχει επιβάλλει το ΝΒΑ.

Ακόμη και ο Ρον Αρτέστ στα χειρότερα επεισόδια που έχουν γίνει ποτέ στη λίγκα, γνώριζε οτι θα μείνει εκτός για μία σεζόν. Ο Γκριν θα επιστρέψει μόλις γίνει καλά.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ μπορεί να έχει δικαίωμα να προπονείται με την ομάδα του, αλλά είναι βέβαιο ότι η βοήθεια που πρέπει να το χορηγηθεί ξεπερνάει το άθλημα.

Το παραδέχτηκε ο προπονητής του, ο Στιβ Κερ, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου για τον Γκριν. «Είναι κάτι παραπάνω από το μπάσκετ. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Ντρέιμοντ. Αυτόν που πήγε να πνίξει τον Ρούντι. Αυτόν που γρονθοκόπησε τον Πουλ πέρσι, αυτόν ο τύπος χρειάζεται να αλλάξει...», είπε ο Κερ.

