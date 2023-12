Οι Σακραμέντο Κινγκς είναι έτοιμοι να πάρουν έναν ακόμα παίκτη στο ρόστερ τους, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση των φόργουορντ, δηλαδή αυτή του Βεζένκοβ.

Όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός των παικτών που αγωνίζονται στις θέσεις των φόργουορντ στους Σακραμέντο Κινγκς μεγαλώνει, καθώς ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Σάσα Βεζένκοβ και θα γίνει συμπαίκτης με τον MVP της Euroleague για έναν χρόνο.

Ο 30χρονος Μεξικάνος, έχει περάσει από αρκετές ομάδες τόσο στο πρωτάθλημα Μεξικού όσο και της Βενεζουέλας ενώ έχει υπάρξει και μέλος ομάδων του ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα από το 2018 έως και το 2019 αγωνιζόταν στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος με τους οποίους πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το 2022 με 2023 στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Για λίγους μήνες έπαιξε και με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ ενώ από το Σεπτέμβριο ανήκε στην ομάδα της G League, Καπιτάνες που έχουν έδρα την πόλη του Μεξικό. Στον τελευταίο του σταθμό στο NBA, είχε κατά μέσο όρο 3,4 πόντους σε 15,2 λεπτά συμμετοχής.

