Σέλτικς και Τίμπεργουλβς οδηγούν προς το παρόν την κούρσα σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα, με τους Μπακς στην 3η θέση της περιφέρειάς τους και τους Κινγκς στην 5η.

Άπαντες πλέον έχουν ξεπεράσει τα 20 παιχνίδια και συνεχίζουν στο NBA, με την κατάσταση σε Ανατολή και Δύση να είναι ακόμα μπερδεμένη. Οι Κινγκς επικράτησαν των Νετς και ο Σάσα Βεζένκοβ μπορεί να βλέπει την ομάδα του να... χτυπάει την πόρτα της τετράδας στη Δύση.

Από την άλλη πλευρά στην Ανατολή, οι Σέλτικς βρίσκονται πάντοτε στην κορυφή αλλά οι Μπακς συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρότι δεν κάνουν ακόμα πολύ καλές εμφανίσεις. Η νίκη τους επί των Μπουλς ήταν η 16η στη σεζόν και πάτησαν για τα καλά στην τετράδα.

West standings update ‼️



- Thunder and Mavs win, sit in 2nd and 3rd

- Nuggets improve to 15-9, stand at 4th

- Kings win and move into 5th



