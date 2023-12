Έλγκιν Μπέιλορ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και από σήμερα Άντονι Ντέιβις είναι οι τρεις των Λέικερς που κατέγραψαν 40/20/5 σε ένα παιχνίδι.

Το πρώτο NBA In-Season Tournament ανήκει πλέον στην ιστορία. Με τους Λέικερς να το κατακτούν απέναντι στους Πέισερς, έχοντας τον Άντονι Ντέιβις σε ένα τρομακτικό βράδυ. Ο ψηλός των «λιμνανθρώπων πραγματοποίησε μία απίθανη εμφάνιση, με 41 πόντους, 20 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Κάτι που για το ίδιο το franchise, πέραν της ιστορικότητας της εμφάνισης λόγω της κρισιμότητας και του τίτλου που έφερε, αποτελεί ρεκόρ. Μιας και ο Ντέιβις μπήκε σε ένα κλειστό γκρουπ τριών παικτών που έχουν καταφέρει να γράψουν 40/20/5 σε ένα παιχνίδι.

Οι άλλοι δύο φυσικά είναι επίσης θρύλοι των Λέικερς. Πρόκειται για τους Έλγκιν Μπέιλορ και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, οι οποίοι έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία της λίγκας αλλά και των Λέικερς.

Πλέον έχουν και τον Άντονι Ντέιβις δίπλα τους στη συγκεκριμένη λίστα, με τη διαφορά πως εκείνος το πέτυχε στον ιστορικό πρώτο τελικό του νεοσύστατου In-Season Tournament.

The only Lakers with a 40/20/5 game in franchise history:



— Elgin

— Wilt



And now, AD. pic.twitter.com/ploKGP9dqf