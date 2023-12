Ο Καϊρί Ίρβινγκ υπέστη έναν σοκαριστικό, όσο και περίεργο τραυματισμό, αφού ο συμπαίκτης του, Ντουάιτ Πάουελ, προσγειώθηκε με την πλάτη πάνω στο πόδι του!

Ο Καϊρί Ίρβινγκ αποχώρησε από την αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Μπλέιζερς με αναπηρικό αμαξίδιο (!), μετά τον σοκαριστικό, όσο και περίεργο τραυματισμό του στο πόδι.

Σε μία διεκδίκηση της μπάλας, ο Ίρβινγκ βρέθηκε στο παρκέ. Με τον συμπαίκτη του, Ντουάιτ Πάουελ να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει με την πλάτη πάνω στο πόδι του Ίρβινγκ!

Ο Πάουελ έχει δηλωμένο βάρος 109 κιλών και με τη φόρα που έπεσε πάνω στον Ίρβινγκ είναι δεδομένο πως άσκησε μεγαλύτερη δύναμη.

Τη φετινή σεζόν ο Ίρβινγκ έχει αγωνιστεί σε 17 αγώνες, με 23 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ με μέσο όρο.

Kyrie Irving reportedly left the arena during Blazers-Mavs game in a wheelchair after Dwight Powell landed on his leg after a fall 🙏pic.twitter.com/qBNOulVH1b