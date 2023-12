Ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκει τις καλές του βραδιές με το Σακραμέντο και το Gazzetta στέκεται στις ευκαιρίες που θα του παρουσιάζονται όσο Μάρεϊ και Μπαρνς δεν... τρομάζουν με τις εμφανίσεις τους.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ξανά ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ. Άφησε πίσω το 13άρι κόντρα στους Κλίπερς με 14 πόντους απέναντι στο Φοίνιξ. Φωνάζει με τον τρόπο του στον Μπράουν πως δικαιούται να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής στο Σακραμέντο.

Το Gazzetta στέκεται στα... πατήματα του πρώην MVP της Euroleague και στη μέτρια σεζόν που κάνουν οι ανταγωνιστές του στις θέσεις των φόργουορντ, Κίγκαν Μάρεϊ και Χάρισον Μπαρνς.

Sasha finished the night leading all bench scorers with 14 PTS, 3 REB & 3 STL to help the #BeamTeam secure the W in Phoenix 😤 pic.twitter.com/tW7NcELoH6