Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε ιστορία κόντρα στους Μπουλς.

Οι Σπερς ξεκίνησαν καλά στα πρώτα ματς της σεζόν, όμως η συνέχεια ήταν απογοητευτική. Πλέον το Σαν Αντόνιο είναι μία από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας βάση ρεκόρ και δυσκολεύεται πολύ να φτάσει σε ροζ φύλλο αγώνα. Η κατάσταση δεν άλλαξε κόντρα στους Μπουλς και μοιραία ήρθε η ήττα.

Ωστόσο οι Σπερς συνεχίζουν να κινούνται στον αστερισμό του Νο.1 του draft, Bίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο ψηλός του Σαν Αντόνιο έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με το Σικάγο και γλύκανε κάπως την ήττα της ομάδας του.

Έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ (19 ετών) που έχει 20+ πόντους και 20+ ριμπάουντ. Είχε 21 πόντους και 20 ριμπάουντ, βάζοντας άλλο ένα παράσημο στην πρώτη του χρονιά στον μαγικό πλανήτη του ΝΒΑ.

