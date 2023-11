Σάσα Βεζένκοβ: Η δική του... Light The Beam βραδιά

Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε την πρώτη πραγματική Light The Beam βραδιά του, όντας καθοριστικός στην ανατροπή των Κινγκς επί των Γουόριορς και έγινε... talk of the town στο Σακραμέντο.

Μία σκέψη βασάνιζε το μυαλό του Σάσα Βεζένκοβ το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το μεγάλο βήμα στο NBA ως MVP της EuroLeague δε θα ήταν απλή υπόθεση. Οι Κινγκς είχαν το δικό τους πλάνο και τελικά τον έπεισαν να περάσει τον Ατλαντικό, αφήνοντας τη δόξα του κορυφαίου στην Ευρώπη από πλευράς απόδοσης.

Ένα πλάνο που μόνο στρωμένο με ροδοπέταλα δεν είναι. Ακόμα και για τον MVP της EuroLeague η διαδικασία της ένταξης δεν είναι απλή. Κρύβει μέσα της DNP, σκόρπια εξάλεπτα, πίεση και απαιτήσεις για βελτίωση.

Ο Βεζένκοβ όμως με τη σκληρή δουλειά του παραμένει εκεί να διεκδικήσει κάθε ευκαιρία. Ο Μάικ Μπράουν αποδείχθηκε δίκαιος στην αναμέτρηση κόντρα στους Γουόριορς και αναγνώρισε τα hustle plays του Βούλγαρου φόργουορντ αλλά και όσα μπορούσε να του προσφέρει στην επίθεση.

Εκμεταλλευόμενος την απουσία του Μάρεϊ, ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε για 15 λεπτά, χωρίς να βγει καθόλου στην τελευταία περίοδο όπου και παιζόταν εκτός της νίκης η πρόκριση στην οκτάδα του In-Season Tournament.

SASHA SAID NO SIR 🗣️ pic.twitter.com/MSi99GeomQ — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 29, 2023

Η πίεση των Κινγκς στον Βεζένκοβ

Προφανώς και κανείς δεν αμφισβητεί τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Πολλώ δε μάλλον η περσινή εκδοχή του, η οποία με μπροστάρη τον Βεζένκοβ έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση της EuroLeague.

Ωστόσο οι Κινγκς παραμένουν διαφορετική πίστα σε θέμα πίεσης και απαιτήσεων. Εκεί ο 28χρονος δε βρίσκεται ως σταρ και στην πρώτη του σεζόν καλείται αρχικά να βρει τον ρόλο του στο παζλ και έπειτα να κάνει αυτό που του αρέσει καλύτερα. Στο Σακραμέντο θα σουτάρει συγκεκριμένες κατοχές και θα ζει με το «πρέπει» της ευστοχίας. Διαφορετικά θα δει το παιχνίδι απο τον πάγκο, αφού οι Κινγκς του ζητάνε να φέρει ακριβώς αυτό.

Να σκοράρει δηλαδή στα σουτ που του αναλογούν. Καθόλου εύκολες συνθήκες για έναν rookie στη λίγκα. Ακόμα και για τον συγκεκριμένο που πνευματικά έχει σκληραγωγηθεί στον μέγιστο βαθμό.

Ο Βεζένκοβ ακόμα δεν είναι απελευθερωμένος στο 100%. Κάτι που φαίνεται και από τα τρίποντά του, τις αντιδράσεις του μερικές φορές αν αυτά δεν μπουν. Μετά το πρώτο του εύστοχο κόντρα στους Γουόριορς τα είπε λίγο με τον… εαυτό του, γνωρίζοντας πως αυτό το καλάθι θα αποτελέσει… διαβατήριο για τη συνέχεια, αν συνεχίσει να στέκεται στο ύψος του, όπως και έκανε με το παραπάνω.

Η τρομερή του παρουσία με τους Γουόριορς

Μπορεί να είχε και πιο παραγωγικά παιχνίδια στη μέχρι τώρα θητεία του στο NBA, όμως αν συνυπολογίσει κανείς την κρισιμότητα με μία πρόκριση να κρίνεται στα προημιτελικά του In-Season αλλά και την επίδρασή του στην ανατροπή, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως αυτήν ήταν η πιο γεμάτη του εμφάνιση.

Επιθετικά μέτρησε 8 πόντους με 3/8 εντός παιδιάς, βάζοντας μάλιστα ένα τρίποντο… απάντηση στον Μούντι, που στην αμέσως προηγούμενη κατοχή σκόραρε μπροστά του. Σε όλα αυτά προσέθεσε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και φυσικά τα 2 μπλοκ. Το πρώτο απέναντι στον Κάρι, το δεύτερο απέναντι στον Σάριτς. Ο ρόλος του καθοριστικός, αφού το +17 στον δείκτη του +/- του μόνο τυχαίο δεν ήταν. Κορυφαίος σε Offensive και Defensive Rating για την ομάδα του, καβάλησε το κύμα της ανατροπής.

Sasha Vezenkov’s advanced ratings tonight:



Offensive Rating: 137.5 (team high)

Defensive Rating: 87.1 (team high)

Net Rating: 50.4 (team high)



Safe to say he had a huge impact on the game? pic.twitter.com/jGctOsWLxZ November 29, 2023

Πάτησε παρκέ στο φινάλε της 3ης περιόδου και έκτοτε οι Κινγκς άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα. Πρώτα με παρτενέρ τον Λάιλς και στη συνέχεια μαζί με εκείνον και τον Σαμπόνις, ο Βεζένκοβ υπηρέτησε τη λογική των δυναμικών hedge out για να φύγει η μπάλα από τους χειριστές των Γουόριορς (λέγε με Κάρι), που έκαναν ανεπανόρθωτη ζημιά στο πρώτο μέρος.

Ενδεχομένως να είναι και λιγάκι απογοητευμένος με τα όσα πέτυχε επιθετικά, αφού είχε καθαρό πεδίο σε μερικά από τα σουτ. Αλλά… η πίεση που αναφέραμε και οι δεύτερες σκέψεις πολλές φορές μπαίνουν στη συζήτηση δίχως πρόσκληση.

Η υπομονή στο πλάνο των Κινγκς

Την ποιότητα του Βεζένκοβ δεν την αμφισβητεί κανένας. Ούτε οι ίδιοι οι Κινγκς προφανώς. Διαφορετικά δε θα τον είχαν ως μέλος του rotation, ούτε θα του έδιναν ευκαιρία σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, όπως αποδείχθηκε αυτό για την πρόκριση στα προημιτελικά του In-Season.

Ο Βούλγαρος περνάει το πρώτο στάδιο της σταδιακής εκμάθησης και βελτίωσης. Ακόμα και για τον MVP της EuroLeague αυτό το σχέδιο χρειάζεται υπομονή. Και φυσικά συγκυρία, αφού για να παίξεις στο NBA πρέπει να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία. Όπως η σημερινή με τον Μάρεϊ απόντα ή στο ξεκίνημα με τον Λάιλς στα πιτς.

Vezzy is just as quick as Fox in the fast break to put the Kings within SIX 😤 pic.twitter.com/egSlQk90Ma — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 29, 2023

Και ο Βεζένκοβ μόνο σε κακό δρόμο δεν περπατάει, έχοντας μέχρι σήμερα με 5.9 πόντους σε 13.8 λεπτά μέσο όρο αλλά και 34% στο τρίποντο, δίπλα σε 2.1 ριμπάουντ. Όσο και εκείνος νιώθει πιο άνετα, τόσο πιο εύκολα θα βρει λεπτά ακόμα και στον υψηλό ανταγωνισμό των Κινγκς και τον συνωστισμό στις θέσεις των φόργουορντ που τον έριξε αυτόματα στη second unit.

Και μόνο το ότι σε μία βραδιά που ο Φοξ σκόραρε 29 ενώ ο Μονκ έβαλε νικητήριο καλάθι, εκείνος βρίσκεται μέσα στις συζητήσεις μοιάζει με ένα προσωπικό… Light The Beam, στην περιοχή που λατρεύει τέτοιους ήρωες.