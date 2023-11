Ο Στεφ Κάρι πίστευε πως θα σκοράρει ένα τυπικό floater αλλά ο Σάσα Βεζένκοβ του έκοψε τον δρόμο, μπλοκάροντάς τον στη νίκη-πρόκριση των Κινγκς επί των Γουόριορς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν καθοριστικός στη νίκη των Κινγκς επί των Γουόριορς τα ξημερώματα στο Σακραμέντο. Οι Κινγκς όχι απλά ανέτρεψαν το σκορ από το -24 για να προκριθούν στα προημιτελικά του In-Season Tournament, κάτι που γινόταν και με ήττα αλλά τελικά κέρδισαν κιόλας, με τον Βεζένκοβ να δίνει highlights.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ πέραν των 8 πόντων του, των 4 ριμπάουντ, της μίας ασίστ και του +17 που κατέγραψε, παίζοντας όλη την τελευταία περίοδο και συνολικά 15 λεπτά, μπλόκαρε στα ίσια τον Κάρι.

Ο σταρ των Γουόριορς πήγε προς το καλάθι για ένα floater αλλά δεν υπολόγιζε τον Βεζένκοβ που έσπευσε σε βοήθεια για το μπλοκ.

Πέραν αυτού, φυσικά, πέτυχε και σημαντικά καλάθια με δύο σουτ από την περίμετρο και ένα ακόμα λέι-απ στον αιφνιδιασμό, φτάνοντας τα 3/8 εντός παιδιάς και έχοντας πολύ κρίσιμο ρόλο στην ανατροπή.

