Ο Σάσα Βεζένκοβ έπαιξε όλη την τελευταία περίοδο και οι Κινγκς επέστρεψαν από το -24, επικρατώντας των Γουόριορς με καλάθι του Μονκ για το 124-123, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του In-Season Tournament.

Το In-Season Tournament δημιουργήθηκε για τέτοια παιχνίδια. Οι Γουόριορς έψαχναν νίκη και διαφορά στο Σακραμέντο, αλλά οι Κινγκς αντεπιτέθηκαν και ανέτρεψαν τα δεδομένα του πρώτου ημιχρόνου, φτάνοντας όχι απλώς στην πρόκριση στα προημιτελικά του In-Season Tournament αλλά και στη νίκη κόντρα στους «πολεμιστές» με 124-123.

Ο Σάσα Βεζένκοβ εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Κίγκαν Μάρεϊ, βρέθηκε στο παρκέ σε όλη την τελευταία περίοδο έχοντας μάλιστα καθοριστικές στιγμές, με δύο μπλοκ σε Κάρι και Σάριτς αλλά και 8 πόντους, 3 ριμπάουντ. Ο Μαλίκ Μονκ όμως έγινε πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας τους πέντε τελευταίους πόντους για την ανατροπή από το 119-123 και έπειτα.

Οι Γουόριορς από το ξεκίνημα έδειξαν πως θέλουν να στείλουν το ματς σε έναν ξέφρενο ρυθμό. Μάλιστα σε αυτόν τον ρυθμό επιθετικά οι Κινγκς έδειξαν πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, με τον Γκάρι Πέιτον Τζ. να γράφει το 29-37 στο φινάλε του 1ου δωδεκαλέπτου.

Το τρέξιμο συνεχίστηκε με τον Κάρι να τους βάζει όλους σε τάξη και τον Γουίγκινς να θυμάται τον καλό του εαυτό. Έτσι οι Γουόριορς έφτασαν ως το 39-59 από το τρίποντο του σούπερ σταρ τους, κλείνοντας μάλιστα το ημίχρονο στο +17.

Όμως οι Κινγκς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, δείχνοντας πως ήθελαν πολύ την πρόκριση στα προημιτελικά του In-Season Tournament, κάτι που μπορούσαν να πετύχουν με ήττα ως 11 πόντους.

Η τακτική τους άλλαξε, με δυναμικά hedge out για να φύγει η μπάλα από τους «καυτούς» γκαρντ των Γουόριορς και το παιχνίδι ήρθε... τούμπα. Ο Βεζένκοβ μπήκε στο φινάλε της 3ης περιόδου και έκτοτε τόσο με τα επιθετικά του plays όσο και για την τρομερή διάθεση στην άμυνα, έπαιξε ως το φινάλε αρχικά με παρτενέρ τον Λάιλς και στη συνέχεια μαζί με εκείνον και τον Σαμπόνις.

Σε μία αναμέτρηση που σφυρίχτηκαν αμέτρητα φάουλ στο δεύτερο μέρος, ο Βεζένκοβ πέτυχε τους 8 του πόντους στην τελευταία περίοδο, οι Κινγκς πέρασαν μέχρι και μπροστά αλλά οι Γουόριορς έφτασαν στο 115-121 μπαίνοντας στο δίλεπτο. Η ασίστ του Βεζένκοβ στον Φοξ έφερε ένα μεγάλο τρίποντο, η «αλεπού» πήρε τις ευθύνες για να έρθουν δύο σερί λάθη των Γουόριορς και ένα τρίποντο του Μονκ για το 122-123.

Η τελευταία επίθεση πήγε στον Μονκ που έβαλε ένα τρελό δίποντο για το 124-123 και ο Κάρι έχασε την ευκαιρία στο φινάλε, με μια σπουδαία ανατροπή να ολοκληρώνεται.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-37, 55-72, 95-104, 124-123

