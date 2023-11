Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως δει την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς από τον πάγκο της ομάδας του ή από τη θαλπωρή του σπιτιού του.

Αιτία μία ίωση, η οποία τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες (δεν είναι κορονοϊός σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς). Μέχρι πριν από μερικές ώρες ο Αντετοκούνμπο ήταν πιθανό να αγωνιστεί, ωστόσο, η συμμετοχή του... κατέβηκε ένα σκαλοπάτι και πλέον είναι αμφίβολος.

Ο Greek Freak έχει αγωνιστεί σε 14 φετινά ματς, έχοντας χάσει μόνο την αναμέτρηση κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (νίκη για τους Μπακς). Μετράει 29.6 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

Το Μιλγουόκι έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 10-5 και βρίσκεται στην 3η θέση της Ανατολής. Ενώ στον όμιλο του In-Season Tournament (μετράει γι' αυτό το ματς με τους Γουίζαρντς) είναι στην κορυφή με ρεκόρ 2-0 και με νίκη προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Giannis Antetokounmpo has been downgraded to questionable on the latest injury report for the Bucks' game vs. the Wizards tonight in Milwaukee. https://t.co/lUdGyIWrtr