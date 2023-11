Κερ: «Το γήπεδο των Σανς είναι σαν νυχτερινό club και παίζει techno μουσική» (vid)

Ο Στιβ Κερ ήταν απογοητευμένος από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο των Σανς.

Οι Γουόριορς ηττήθηκαν από τους Σανς μέσα στο Φοίνιξ, σε ένα ματς που ο Κρις Πολ αποβλήθηκε ξανά από τον Φόστερ. Ο Στιβ Κερ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και δεν φάνηκε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο των... ήλιων. Μάλιστα ανέφερε πως του θυμίζει club.

«Είναι σαν να βρίσκομαι σε South Beach Club. Τι κάνουμε; Δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα. Είναι σε όλο το ματς. Παίζει techno μουσική. Μπορούμε απλά να έχουμε ένα παιχνίδι μπάσκετ; Τι στο διάολο;», ήταν τα λόγια του προπονητή του Γκόλντεν Στέιτ.

Δείτε τι είπε

Steve Kerr on the Suns arena:



“It's like a South Beach club out there. What are we doing? I couldn't hear anything out there. It's just the whole game. It's thumping techno club music. Can we just have a basketball game anymore? What the hell?”



pic.twitter.com/msxlovYGcr