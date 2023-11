Ένας φίλαθλος των Λος Άντζελες Λέικερς, ονόματι Άντονι, δοκίμασε την τύχη του με ένα σουτ από το κέντρο. Όχι μόνο αστόχησε, αλλά τραυματίστηκε, μάλλον σοβαρά.

Ο τραυματισμός ενός φίλου των Λος Άντζελες Λέικερς, την ώρα που δοκίμαζε για ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου στην αναμέτρηση με τους Χιούστον Ρόκετς, έναντι 55.000 δολαρίων, προκάλεσε φρενίτιδα!

Γιατί; Το όνομα του άτυχου φιλάθλου είναι Άντονι. Ο συνειρμός με τον Άντονι Ντέιβις, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ιστορικό τραυματισμών, έγινε άμεσα.

Με τον φίλαθλο να εξηγεί, προτού δοκιμάσει την τύχη του πως «το έχει» για να ευστοχήσει από το κέντρο. Τελικά αστόχησε και έχασε τις 55.000 δολάρια, ενώ χρειάστηκε να πέσει στο παρκέ, από τον πόνο που αισθάνθηκε.

Η δυσφορία του (ενώ έπιανε κοντά στην περιοχή του αστραγάλου και του αχίλλειου) ήταν τόσο μεγάλη που ενώ είχε και το δικαίωμα να εκτελέσει μία βολή για να πάρει το δώρο της... παρηγοριάς, δεν ήταν σε θέση να το κάνει.

Δείτε το βίντεο:

man just wrecked his ankle on the halfcourt shot at the Lakers game pic.twitter.com/Y3DVRfO4LH