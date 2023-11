Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσε ακόμη μια παράσταση και με μία εύστοχη ελεύθερη βολή, δύο δεύτερα πριν από το τέλος, έδωσε τη νίκη στους Λος Άντζελες Λέικερς απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς (105-104).

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν χρειάζεται δα και ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτή είναι η 21η σεζόν του. Και σε ένα μήνα θα είναι επίσημα 39 ετών. Όλα τα προηγούμενα είναι απλώς αριθμοί. Δεν τον μέλλουν καθόλου, αν και το κορμί του γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει πόνος. Και κόπωση. Αλήθεια, ποια κόπωση;

Απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς ο Τζέιμς τα έκανε όλα στο παρκέ. Ξανά. Είχε 37 πόντους (2/5 τριπ., 12/14 διπ., 7/9 βολές), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη σε 39:35. Ανάμεσα στους πόντους του και μία βολή, δύο δεύτερα πριν από το τέλος, η οποία έδωσε τη νίκη στους Λέικερς, αφού ο Ντίλον Μπρουκς αστόχησε στο τελευταίο σουτ (24π.).

Και μία χειρονομία «είσαι πολύ μικρός», μετά από ένα καλάθι στην 3η περιόδου κόντρα στον Μπρουκς.

“He went and did the too small!”



LeBron also had 37 PTS on 19 FGA, 8 AST, 6 REB, 3 STL and the game-winning FT vs the Rockets 👑

