Αντετοκούνμπο: «Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να δώσεις τη μπάλα στον Λίλαρντ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά το τέλος του αγώνα με τους Μάβερικς για τον Ντάμιαν Λίλαρντ και για τη συνύπαρξή τους στο ρόστερ των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με αντίπαλο τους Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με 132-125 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ηγέτης των «ελαφιών», στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Ντάμιαν Λίλαρντ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 27 πόντους. Μάλιστα, ο Έλληνας αθλητής υποστήριξε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο δένει μαζί του και μαθαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Υπάρχουν στιγμές που θέλει να ελέγξει την επίθεση και πρέπει να του δώσεις την μπάλα... και υπάρχουν άλλες στιγμές που εγώ τρέχω μπροστά και τη χρειάζομαι... Όσο περνάει ο καιρός, παιχνίδι με παιχνίδι, θα μάθουμε το πως να παίζουμε ο ένας μαζί με τον άλλον».

Giannis on Dame: "There's some times that he wants to operate the offense and you have to give him the ball... and there's times that I'm running ahead of him and I need the ball (...) As we move on forward game by game, we're going to learn how to play with one another." pic.twitter.com/ee8sAr1Fu1