Το ΝΒΑ... απάντησε στους Λέικερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τις φωνές τους στο ματς με τους Χιτ.

Οι Λέικερς είχαν παράπονα από τη διαιτησία του ματς με τους Χιτ και δεν δίστασαν να στείλουν video στη λίγκα, διαμαρτυρόμενοι για φάουλ που δεν δόθηκαν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχοντας μέσα αρκετές φάσεις που θεωρούν ότι αδικήθηκαν.

Το NBA ενημέρωσε τον κόσμο για τα όσα σφυρίχτηκαν στα τελευταία δύο λεπτά και τόνισε πως δεν έγινε κανένα λάθος και δεν χάθηκε κανένα σφύριγμα. Αυτό δεν άρεσε στον Βασιλιά που τοποθετήθηκε στα social media, λέγοντας: «Το ματς δεν κερδήθηκε ή χάθηκε στα δύο τελευταία λεπτά. Αν ξέρεις το παιχνίδι, όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του 1ου, 2ου και 3ου δωδεκαλέπτου και στα πρώτα δέκα λεπτά του 4ου δεκαλέπτου είχαν επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα.

Για την ιστορία το Μαϊάμι επικράτησε με 108-107, αφού ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν εκπληκτικός και πρωταγωνιστής στο θρίλερ.

The game isn’t won or lost in the last 2 mins! If you know the game things happen throughout the 1st, 2nd. 3rd and first 10 mins of 4th that has MAJOR impact on outcomes. https://t.co/ReW6r43Wax