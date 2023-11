Οι Σπερς έχουν πολλές πιθανότητες να φτάσουν σε ροζ φύλλο αγώνα, όταν ο Γουεμπανιάμα δεν το... λυπάται με τα σουτ που παίρνει.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν το πρόσωπο της σεζόν πολύ πριν αρχίσει η regular season στο ΝΒΑ, ενώ τώρα δικαιώνει τον θόρυβο που σηκώθηκε για πάρτη του. Ο Γάλλος σέντερ είναι εντυπωσιακός στα ματς του Σαν Αντόνιο και μετρά μέχρι στιγμής 19.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.6 μπλοκ.

Η ομάδα του Πόποβιτς έχει 3 νίκες και 4 ήττες στα 7 παιχνίδια της μέσα στη σεζόν και υπάρχει ένα στοιχείο που δείχνει την εξάρτηση της από τον Γάλλο ψηλό. Στις 3 νίκες των Σπερς, ο Wemby επιχείρησε 19 σουτ κατά μέσο όρο, ενώ στις 3 ήττες πήρες μόλις 10.8 προσπάθειες.

Οι Σπερς τον έχουν ανάγκη και ο Πόποβιτς σίγουρα δεν θέλει ο σταρ του να το... σκέφτεται όταν είναι να πάρει τα σουτ του. Αυτό έχει φανερώσει η σεζόν και για να έχουν ελπίδα για να μπουν στην postseason, ο Γουεμπανιάμα θα πρέπει να βγει μπροστά και να πάρει πρωτοβουλίες στην επίθεση.

It's simple – the Spurs win when Victor Wembanyama gets more shots up.



Is it time to hand him the keys to the franchise? 🤔 pic.twitter.com/dgoyjf2Smq