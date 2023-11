Προσπάθησαν να αλλάξουν φανέλες αλλά δεν τα κατάφεραν και τόσο καλά οι Πέιν και Μπρίτζες, με τον Ντέβιν Μπούκερ να τους τρολλάρει στο instagram.

Ο Καμ Πέιν και ο Μικάλ Μπρίτζες υπήρξαν συμπαίκτες στους Φοίνιξ. Στο περιθώριο της αναμέτρησης των Μπακς με τους Νετς, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαμψε και τα «ελάφια» πανηγύρισαν την 4η νίκη τους, συνέβη κάτι πολύ αστείο.

Οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες αλλά στη φωτογραφία που συνηθίζουν να βγαίνουν μετά το τέλος της αναμέτρησης, ξέχασαν να κρατήσουν αυτήν που πρέπει. Συγκεκριμένα ο κάθε ένας κρατούσε τη δική του φανέλα, αντί να ποζάρουν ανάποδα.

Κάτι που έπεσε στην αντίληψη του Ντέβιν Μπούκερ και αποτέλεσε αφορμή για... τρολάρισμα. «Δε νομίζω ότι δουλεύει έτσι» σχολίασε ο σταρ των Σανς, ανεβάζοντας στόρι στο instagram.

Devin Booker’s got jokes for Mikal Bridges and Cam Payne forgetting to actually swap jerseys in their jersey swap 😂 (via Book’s IG) pic.twitter.com/mB7wSA9MVz