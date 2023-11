Το Gazzetta αναλύει με τη βοήθεια του Hudlinstat τη βοήθεια που προσφέρει ο Ντέμιαν Λίλαρντ στους Μπακς, που κερδίζουν πάντα όταν αυτός παίζει καλά στο ξεκίνημα της σεζόν!

Ο Λίλαρντ σκόραρε ξανά 20+ πόντους, ο Γιάννης… έλαμψε και οι Μπακς σημείωσαν μία ακόμα νίκη, την πρώτη τους μακριά από το Γουινσκόνσιν για να φτάσουν σε ρεκόρ 4-2. Και η κουβέντα συνεχίζει να γυρνάει γύρω τους με συγκεκριμένες σταθερές από την αρχή της σεζόν ή μάλλον καλύτερα λίγο μετά τον ερχομό του Ντέμιαν Λίλαρντ.

Ο Dame ήρθε για να μείνει και να κάνει θόρυβο, όμως οι Μπακς της νέας ηγεσίας του Έιντριαν Γκρίφιν στον πάγκο πρέπει να χτίσουν από την αρχή αυτές τις συνήθειες για τις οποίες μιλούσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαρκώς. Η άμυνα που δεν έχει πια τον Τζρου αλλά ούτε παίκτες όπως ο Γκρέισον Άλεν. Τα σημεία που πρέπει να βρεθούν οι δύο σταρ και δεν έχει ακόμα συμβεί στο pick n’ roll και τόσα άλλα.

Αν πάρουμε ως δεδομένο πως αυτά χρειάζονται χρόνο και τριβή, ο Λίλαρντ πραγματικά έκανε από την πρώτη στιγμή αυτό που ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθένα. Να σκοράρει, ειδικότερα στα κρίσιμα αλλά και να κρίνει παιχνίδια.

Όπως αυτό που έκανε με τους Νικς, όταν και πήρε την μπάλα στην crunch ή Dame time και ξεκίνησε να… πυροβολεί μέχρι ο αντίπαλος να παραδοθεί. Κάτι που παραμένει απολύτως λογικό, από τη στιγμή που ο Αντετοκούνμπο όσο παικταράς και να είναι, δε θα γίνει ποτέ closer του επιπέδου του Λίλαρντ, πολλώ δε μάλλον με αυτόν τον τρόπο που το κάνει εκείνος.

Οι Μπακς κερδίζουν στην καλή του μέρα

Για να φτάσουν στο 4-2 τα «ελάφια» είδαν ήδη την καλή και την κακή πλευρά του παιχνιδιού τους. Το δεδομένο όμως σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα είχε να κάνει με τον Ντέιμ. Όταν αυτός επιθετικά βρίσκεται σε καλό mood, τότε οι Μπακς κερδίζουν. Όταν μένει χαμηλά, τότε η επίθεσή τους δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Τα νούμερα του Λίλαρντ στα έξι παιχνίδια

Vs Νετς: 21 πόντοι με 3/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα

Vs Νικς: 30 πόντοι με 3/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα

Vs Ράπτορς*: 15 πόντοι με 3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα

Vs Χιτ: 25 πόντοι με 5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα

Vs Χοκς*: 6 πόντοι με 0/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα

Vs Σίξερς: 39 πόντοι με 5/8 δίποντα, 4/12 τρίποντα

*Οι ήττες των Μπακς

Παρατηρούμε λοιπόν το μοτίβο με τον Λίλαρντ να μένει κάτω από τους 20 και τους Μπακς να χάνουν συνεχώς. Κάτι που είναι λογικό μιας και πλέον αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να κερδίσουν, αφού δεν έχουν βρει τις θέσεις τους στην άμυνα.

Η συζήτηση για τα pick n’ roll του Λίλαρντ με τον Γιάννη

Η κουβέντα που άνοιξε στο διάστημα που οι Μπακς έκαναν τις δύο ήττες από νωρίς είχε να κάνει με τη συνεργασία των δύο. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο Αντετοκούνμπο δήλωσε πως είχε για πρώτη φορά τόσο χώρο δράσης. Αυτή η τοποθέτηση ήρθε μετά την πρώτη συνύπαρξή του μαζί με τον Ντέιμ στην preseason.

Ωστόσο αυτό το περιβόητο pick n’ roll των δύο το είδαμε μόλις 29 φορές σε πέντε παιχνίδια. Και δεδομένα θα το δούμε περισσότερο στη διάρκεια της σεζόν, αρκεί να βρουν πρώτα οι ίδιοι τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσουν. Ο Λίλαρντ άλλωστε λατρεύει να σκοράρει σε αυτές τις καταστάσεις. Το έκανε σε όλη του την καριέρα στο Πόρτλαντ και το κάνει πλέον και στους Μπακς.

Ο τρόπος σκοραρίσματος του Λίλαρντ στους Μπακς

Pick n’ roll: 43 πόντοι / 38 κατοχές

43 πόντοι / 38 κατοχές Iso: 17 πόντοι / 14 κατοχές

17 πόντοι / 14 κατοχές Transition: 6 πόντοι / 10 κατοχές

6 πόντοι / 10 κατοχές Hand off: 6 πόντοι / 7 κατοχές

6 πόντοι / 7 κατοχές Catch n’ shoot: 12 πόντοι / 7 κατοχές

12 πόντοι / 7 κατοχές Catch n’ drive: 8 πόντοι / 7 κατοχές

8 πόντοι / 7 κατοχές Πίσω από σκριν: 2 πόντοι / 2 κατοχές

2 πόντοι / 2 κατοχές Κοψίματα: 1 πόντος / 1 κατοχή

Δείγμα του πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Λίλαρντ, είδαμε από το πρώτο κιόλας του ματς με τους Μπακς. Δεν αποτελεί εύκολη δουλειά να έρχεσαι και να δίνεις άμεσα αυτά που σου ζητάνε. Αυτός βγήκε, έδωσε άμεσα σκορ και προσωπικές φάσεις, clutch τρίποντα, highlights από την πρεμιέρα και συνέχισε κρίνοντας ένα οριακό παιχνίδι με τους Νικς.

Μένει να φανεί πόσο και ο ίδιος θα καταφέρει να ψηλώσει το ταβάνι αυτής της νέας του πρόκλησης ώστε να φτάσει ως το φινάλε της διαδρομής.