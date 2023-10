Ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους, ετοιμάζεται να παντρευτεί την πρώην σύζυγο του Σκότι Πίπεν και θέλει κουμπάρο τον... πατέρα του.

Ο Μάρκους Τζόρνταν, γιος του καλύτερου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών θέλει να επισημοποιήσει τη σχέση του με την Λάρσα Πίπεν. Την πρώην σύζυγο του πάλαι ποτέ συμπαίκτη του «Air» στους Σικάγο Μπουλς, Σκότι Πίπεν.

Πρόσφατα, πάντως, ο MJ ξεκαθάρισε ότι δεν εγκρίνει τη σχέση του γιου του. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρκους Τζόρνταν εξέφρασε την επιθυμία του ώστε ο πατέρας του, Μάικλ Τζόρνταν, να είναι ο κουμπάρος στο γάμο του όταν θα παντρευτεί με τη Λάρσα Πίπεν! Εξήγησε μάλιστα πως πρόκειται για οικογενειακή παράδοση που θέλει να τηρήσει σε αυτή την περίπτωση.

Marcus Jordan has expressed his desire for his father, Michael Jordan, to be the best man at his wedding when he ties the knot with Larsa Pippen

pic.twitter.com/nA143D6STg