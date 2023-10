Ο Μπαρνς φορώντας... μαντήλα αδιαφόρησε για τον Νερς: «Υποθέτω ήταν καλό που τον είδα» (vid)

Ο Σκότι Μπαρνς εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου φορώντας μια... μαντήλα πάνω από την κουκούλα του hoodie και έδειξε αδιάφορος για την επιστροφή του Νικ Νερς στο Τορόντο ως αντίπαλος.

Ο νεαρός φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα για την επιστροφή του Νικ Νερς στον Καναδά.

Αν και στη «Scotiabank Arena» του Τορόντο ο πρώην προπονητής της ομάδας γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο ενώ και ο οργανισμός των Ράπτορς του είχε ετοιμάσει ένα triubute video, ο Σκότι Μπαρνς παρουσιάστηκε παντελώς αδιάφορος για την παρουσία του στο παρκέ. Ήταν ενοχλημένος για κάτι; Πάντως ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να αποφύγει την ερώτηση.

«Δεν ξέρω. Δεν κοίταζα πολύ από εκεί να πω την αλήθεια. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Υποθέτω ήταν καλό που τον είδα. Δεν ξέρω...» έλεγε ο Μπαρνς με σαρδόνιο χαμόγελο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και λίγο μετά την ήττα της ομάδας του από τους Φιλαντέλφεια 76ers.

Δείτε και βγάλτε και εσείς τα συμπεράσματά σας.

"I dont know. I didnt really look over there that much. I was focused on the game... Good to see him, I guess."



Scottie Barnes on seeing his former coach Nick Nurse 😶



(via Jump View / YT)pic.twitter.com/PVxzCHLmq6