Οι Νικς έχουν βάλει στο... μάτι τον Τζοέλ Εμπίντ και ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής με δελεαστικά ονόματα.

Το FOX Sports και ο Κρις Μπουσάρ ανέφερε πριν λίγες μέρες πως αναπτύσσεται μια φημολογία στη λίγκα πως ο Τζοέλ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Νικς. Το όνομα του Εμπίντ έχει παίξει για τη Νέα Υόρκη και το προηγούμενο διάστημα.

Και έρχεται ο Κιθ Πομπέι, ειδικός σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα της Φιλαδέλφεια για να το πάει λίγο παραπέρα. Τονίζει πως οι Νικς θέλουν να προσφέρουν πακέτο με Τζούλιους Ραντλ, RJ Μπάρετ, Εβάν Φουρνιέ, Μίτσελ Ρόμπινσον και δύο ή τρία πικ πρώτου γύρου για να κάνουν δικό τους τον Τζοέλ Εμπίντ.

Πάντως η Φιλαδέλφεια έχει να ασχοληθεί και με την... καυτή πατάτα που ακούει στο όνομα Τζέιμς Χάρντεν και δείχνει με κάθε τρόπο πως δεν θέλει να μείνει στην ομάδα, με τους Κλίπερς να ακούγονται έντονα για την απόκτηση του. Ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει κάτι... χειροπιαστό.

REPORT: The Knicks are willing to offer a trade package surrounding Julius Randle, R.J. Barrett, Evan Fournier, Mitchell Robinson and two or three first-round picks in return for Joel Embiid.



Whoa… (via @PompeyOnSixers) pic.twitter.com/PsUkWWOv2p