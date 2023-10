Οι Μπακς υπέγραψαν τον Μαρκίς Μπόλντεν με two-way συμβόλαιο λίγο πριν την έναρξη της regular season.

Τις τελευταίες τους κινήσεις ενόψει της έναρξης της σεζόν κάνουν οι Μπακς. Τα... ελάφια υπέγραψαν τον σέντερ Μαρκίς Μπόλντνεν με two-way συμβόλαιο με τον απόφοιτο του Duke να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Γκρίφιν.

Ο πρώην παίκτης των Blue Devils θα μπει στον τρίτο του χρόνο στο ΝΒΑ, αφού τη σεζόν 2019-20 και 2020-21 βρισκόταν στο ρόστερ των Καβς. Φέτος θα μπορεί να παίζει και στη θυγατρική των ελαφιών με το two way συμβόλαιο. Συνολικά έχει 7 ματς στο ΝΒΑ με τη φανέλα του Κλίβελαντ.

Η αποστολή του θα είναι δύσκολη, αφού στη θέση του σέντερ υπάρχει ο βασικός Μπρουκ Λόπεζ και από πίσω έρχεται ο Ρόμπιν Λόπεζ, ενώ λύσεις στο «5» μπορεί να δώσει τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και ο Μπόμπι Πόρτις.

The Milwaukee Bucks are signing center Marques Bolden to a two-way deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. The former Duke big man will enter his third NBA season after spending parts of 2019-20, 2020-21 seasons in Cleveland.