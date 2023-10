Ο Τζέιμς Χάρντεν απουσίασε από δεύτερη συνεχόμενη προπόνηση των Σίξερς. «Προσωπικοί λόγοι», είναι η ανεπίσημη αιτία.

Ο Τζέιμς Χάρντεν κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τους Φιλαντέλφια 76ερς ότι πρέπει να παραχωρηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο άλλοτε παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς και Μπρούκλιν Νετς απουσίασε από δεύτερη συνεχόμενη προπόνηση.

Αυτή τη φορά υπήρχε επίσημη (συνάμα και ανεπίσημη) δικαιολογία, αφού ο Χάρντεν απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο προπονητής της ομάδας, Νικ Νερς δεν είχε να πει κάτι για το θέμα, παρά μόνο ότι θέλει να ασχολείται με όσους είναι παρόντες.

Ωστόσο, στο τέλος των δηλώσεών του θέλησε να είναι διπλωματικός, εξηγώντας ότι δεν αποκλείεται ο Χάρντεν να αγωνιστεί στο φιλικό των Σίξερς απέναντι στους Χοκς (ξημερώματα Σαββάτου, 21/10). Δίχως πάντως να το πιστεύει.

#Sixers coach Nick Nurse addresses James Harden being a no-show for the second consecutive practice: pic.twitter.com/rAo0RVvBex