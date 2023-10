Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να πιέζει για την ανταλλαγή του, αφού δεν εμφανίστηκε στη σημερινή προπόνηση των Σίξερς. Απουσιάζει από την Κυριακή.

Μπορεί το Yahoo! Sports να υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Χάρντεν αναμένεται να είναι στο ρόστερ των Σίξερς για το εναρκτήριο ματς της σεζόν απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς, ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται πως αλλάζει... ταχύτητα στις απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με το Athletic ο Χάρντεν δεν εμφανίστηκε στη σημερινή προπόνηση των Σίξερς, ενώ φαίνεται να απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της ομάδας από την Κυριακή!

Μάλιστα, μία σειρά δημοσιευμάτων φέρνει τον Χάρντεν στο Χιούστον και αυτός είναι ο λόγος της αδικαιολόγητης απουσίας του. Ο άλλοτε παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς και Μπρούκλιν Νετς έχει ζητήσει ανταλλαγή, με την ομάδα της προτίμησής του να είναι οι Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες οδήγησαν σε... ναυάγιο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μία επαναπροσέγγιση. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, προκαλεί εκνευρισμό στον Χάρντεν, ο οποίος προφανώς κάνει ό,τι μπορεί για να πιέσει την κατάσταση.

James Harden is a no show at Philadelphia 76ers practice today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harden has not been present with the team since Sunday.