Ο Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ επιστρέφει στο ΝΒΑ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να του δίνουν 10ήμερο συμβόλαιο.

Ενίσχυση δέκα ημερών για τους Μιλγουόκι Μπακς, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να συμφωνεί με τον Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ. Ο 29χρονος σμολ φόργουορντ/σούτινγκ γκαρντ είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Σακραμέντο Κινγκς τη σεζόν 2020-2021, οι οποίοι τον άφησαν ελεύθερο τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο Ρόμπινσον είχε κατακτήσει τον τίτλο καρφωμάτων στο All Star Game του 2017, τότε με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί (εκτός από τους Πέισερς) στους παρακάτω: Τίμπεργουλβς, Σίξερς, Πίστονς και Γουόριορς.

Με τους Κινγκς αγωνίστηκε σε 23 αγώνες, μετρώντας 5.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 36.4% στα σουτ τριών πόντων.

