Ο Τζέιμς Χάρντεν φαίνεται πως θα βρίσκεται στο ρόστερ των Σίξερς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ κόντρα στους Γουόριορς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν είχε εμφανιστεί στη Media Day των Σίξερς ενόψει της σεζόν 2023/24, περιμένοντας το trade, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως θέλει να συνεχίσει στους Κλίπερς. Τελικά βρέθηκε στο training camp των Σίξερς, όμως πλέον η ομάδα του Λος Άντζελες δουλεύει για να πετύχει την ανταλλαγή και να τον κάνει δικό της.

Ακόμα όμως παραμένει στους Σίξερς και όπως φαίνεται η έναρξη της σεζόν θα τον βρει στη Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με το Yahoo Sports, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Μούσιας να βρίσκεται στο ρόστερ των Σίξερς στην πρεμιέρα του ΝΒΑ και την αναμέτρηση κόντρα στους Μπακς στο Μιλγουόκι. Μένει να δούμε που θα καταλήξει αυτό το σίριαλ.

Πέρυσι έδωσε σημαντικές νίκες στους Σίξερς κατά τη διάρκεια των playoffs, με μερικά winning shots, αλλά και αστάθεια από ματς σε ματς.

