Ο Τζέιμς Χάρντεν βλέπει... φως στην άκρη του τούνελ για αποχώρηση από τους Κλίπερς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν εμφανίστηκε στη Media Day των Σίξερς ενόψει της σεζόν 2023/24, περιμένοντας το trade που θα τον στείλει μακριά από τη Φιλαντέλφια, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως θέλει να συνεχίσει στους Κλίπερς.

Παρόλο που δεν προπονήθηκε στο Colorado State University την Τρίτη, έφτασε στο Κολοράντο την επόμενη ημέρα και μπήκε στο training camp των Σίξερς. Πάντως πλέον τα δεδομένα αλλάζουν ξανά. Σύμφωνα με τον Sam Amick, ο Μούσιας παραμένει αισιόδοξος πως θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς, ενώ η ομάδα του Λος Άντζελες δουλεύει για να πετύχει την ανταλλαγή. Ψάχνει την χρυσή τομή και μιλά με αρκετές ομάδες που θα βοηθήσουν για να ολοκλήρωθεί η ανταλλαγή.

Πάντως δύσκολα ο Τζέιμς Χάρντεν θα ξεκινήσει τη σεζόν με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια και πλάι στον Τζοέλ Εμπίντ. Αν πάει Κλίπερς, περιμένουν οι Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ.

James Harden remains 'hopeful' of joining the Clippers, and the team is actively working to finalize a deal, per @sam_amick



“The Clippers, league sources say, are going to great lengths to make it happen.

League sources say the Clippers have been talking to several teams about… pic.twitter.com/mfe182XXtk